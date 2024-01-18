هزة أرضية بقوة 4 درجات في محافظة قيصري بتركيا

أفادت إدارة مواجهة الكوارث الطبيعية في تركيا، بـ"وقوع هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس في محافظة قيصري وسط البلاد". واوضحت الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 09:05 صباح اليوم في منطقة يحيالي"، مشيرة الى أن "مركزها وقع على عمق 19 كيلومترا".

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