شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ولاية قيصري وسط تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، ولاية قيصري وسط تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان: أن الزلزال وقع عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء يحيالي، وعلى عمق 18.98 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.