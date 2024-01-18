شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ولاية قيصري وسط تركيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، ولاية قيصري وسط تركيا.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان: أن الزلزال وقع عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء يحيالي، وعلى عمق 18.98 كيلومتراً.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان: أن الزلزال وقع عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء يحيالي، وعلى عمق 18.98 كيلومتراً.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.