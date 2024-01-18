"اتخانق مع أبوه على 200 جنيه".. طالب ثانوي ينهي حياته في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أنهى طالب بالصف الثالث الثانوي حياته بتناول حبة حفظ الغلال القاتلة، بسبب مشاجرة مع والده على سداد 200 جنيه كان قد اقترضها من زميله.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين أب وابنه بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، بعد أن طلب الابن من أبيه 200 جنيه ليدفعها لزميله في المدرسة بعد أن اقترضها منه، ولكن رفض الأب ذلك لمعاقبة الابن على اقتراضه المال دون علمه، وحتى لا يكررها مرة أخرى فتخلص الابن من حياته.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من عمليات النجدة، بوصول جثة طالب بالصف الثالث الثانوي الفني لمستشفى العدوة، ويظهر عليه أعراض التسمم.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام "م.م.ا" 19 سنة، بالتخلص من حياته بعد أن تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، بسبب مشاجرة مع والده على سداد 200 جنيه، كان قد اقترضها من زميله.

جرى وضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.