انت الان تتابع خبر عملية تكلف 250 ألف دولار!.. ما قصة "توابيت إعادة إحياء الموتى"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الوقت الحالي قامت شركة تكنولوجية أمريكية بصناعة ما أطلق عليه توابيت الخلود أو توابيت إعادة إحياء الموتى بشكل آخر، إلا أن هذه التوابيت تُكلف صاحبها آلاف الدولارات، فما قصتها؟ حب الخلود في الدنيا عبر التاريخ

تُجسد قصة جلجامش، الملك السومري، في أقدم قصيدة ملحمية للبشرية، محاولات الإنسان للعثور على الخلود. اكتشف جلجامش نباتاً سحرياً، ولكنه فقده بعد أن أكلته أفعى. هذه القصة تعكس رغبة الإنسان القديم في تحقيق الحياة الأبدية. مع تقدم العلم في العصور الحديثة، أصبحت محاولات البحث عن الحياة الأبدية أكثر علمية. في عام 2015 وبشكل خاص في عام 2019، أظهرت تطورات في مجال البحث العلمي أن هناك جهوداً مستمرة لفهم آليات الشيخوخة وتعديلها. تم تمويل بعض هذه الأبحاث بواسطة نخب وادي السيليكون. الباحثون الحديثون يعتقدون أنهم أقرب من أي وقت مضى إلى تعديل جينات الإنسان أو تطوير تكنولوجيا تسمح بتحسين طول العمر. ومع ذلك، يتعين على هذه الجهود أن تتعامل مع مجموعة من التحديات الأخلاقية والفلسفية، بما في ذلك الأثر المحتمل على التوازن البيئي والمسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية.

بداية إنشاء توابيت الخلود

قبل نصف قرن تقريباً، خاض العلماء مرحلة رائدة في عالم الحفظ بالتبريد، حيث قاموا بأول عملية تبريد لجثة إنسان متوفى، وهو جيمس بيدفورد، الذي فارق الحياة بسبب سرطان البنكرياس. وفقاً لوصيته، تم تجميد جسده في النيتروجين السائل في ساعات قليلة بعد وفاته ويطلق على مكانه توابيت الخلود. قبل نصف قرن تقريباً، خاض العلماء مرحلة رائدة في عالم الحفظ بالتبريد، حيث قاموا بأول عملية تبريد لجثة إنسان متوفى، وهو جيمس بيدفورد، الذي فارق الحياة بسبب سرطان البنكرياس. وفقاً لوصيته، تم تجميد جسده في النيتروجين السائل في ساعات قليلة بعد وفاته ويطلق على مكانه توابيت الخلود. استمر جسد بيدفور لخمسة عقود تحت درجة حرارة -196 درجة مئوية، وكان يحلم بأن يعيد إليه الحياة في مستقبلٍ غير بعيد، وسط تقدم التكنولوجيا البشرية في مجال علاج السرطان وحتى الموت نفسه. يحتفل أنصار هذا النهج بيوم 12 يناير/كانون الثاني كيوم لجيمس بيدفور، منذ تجميده في عام 1967، ولكن للأسف، لم يحقق المستقبل المتخيل القدرة على إعادة الحياة للجثث المحفوظة بتوابيت الخلود المزعومة. مع تقدمنا نحو القرن الواحد والعشرين، يظهر أن التقدم في مجال الحفظ بالتبريد "توابيت الخلود" لم يكن بالمستوى المأمول خلال النصف قرن الماضي. يشير العلماء اليوم إلى أن الطريقة البدائية التي تم بها تجميد جيمس بيدفور قد لا تكون كفيلة جداً في جانب الحفظ. بل، كانت بلورات الجليد التي تكونت تحت درجات حرارة تحت الصفر القصوى قد تسببت في تمزيق معظم خلايا جسده وتدمير الهياكل العصبية الهشة في دماغه، حتى لو تمت إذابة جليده في يوم من الأيام، يظهر أن جسد بيدفور قد تعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها، حتى بالنسبة للبشر التقنيين الذين قد يظهرون في المستقبل كآلهة.