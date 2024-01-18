عاجل.. جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان بالقنابل الفسفورية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الإنباء الروسية بتجدد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم الخميس، حيث ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

وأعلنت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل فوسفورية على جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أنه في القطاع الأوسط القصف المعدفي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات حولا وعيترون وبليدا، كما ألقى القذائف الفوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

وفي القطاع الشرقي، استهدف القصف مدفعي سهل مرجعيون وتلة الحمامص، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارتان على بلدة كوكبا ومحيطها، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات بين بلدتي مركبا والعديسة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد قصفت الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، وأحدثت أضرار كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب.

على جانب آخر، كتائب القسام تقصف ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخًا انطلاقاً من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.

وتخوض كتيبة طولكرم في فلسطين اليوم أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، عبر صحف أمريكية، أن اليمنيين أعدّوا خططاً لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة العربية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الحوثيين إذا أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

على جانب آخر، قصفت كتائب القسام ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخًا انطلاقًا من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.