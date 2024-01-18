انت الان تتابع خبر بعد مغادرته بعثة أسود الرافدين.. أسامة رشيد يعلق من البرتغال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في منشور على خاصية "ستوري" في تطبيق "إنستغرام"، "الحمد لله على تمام النعمة، رزقت طفلاً جديداً اسميته أمير، اتقدم بخالص الشكر لرئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والمدرب والجهاز الفني وجميع زملائي اللاعبين والإداريين على دعمهم ورسائل التهنئة والتبريكات".ويوم الثلاثاء الماضي، غادر لاعب المنتخب الوطني أسامة رشيد، مقر بعثة أسود الرافدين في الدوحة وتوجه سريعا إلى البرتغال.

ونجح رشيد المحترف بصفوف فيزيلا البرتغالي في المساهمة بفوز المنتخب العراقي على إندونيسيا (3-1) وتمكن من تسجيل الهدف الثاني.

وحصل رشيد على إذن المدير الفني خيسوس كاساس، للتواجد مع زوجته في البرتغال؛ لاستقبال المولود الجديد.

