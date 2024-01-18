قائد حركة أنصار الله: "بريطانيا ذراع قديم للصهيونية"

ياسر رشاد - القاهرة - قال قائد حركة أنصار الله "الحوثيين" عبدالملك الحوثي، إنه على مدار 104 أيام، ارتكب خلالها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أكثر من ألفي مجزرة وجريمة إبادة جماعية.

وأضاف في مؤتمر صحفي حول آخر التطورات بشأن الحرب على غزة، أنه عدوان ظالم من تدمير شامل وقتل جماعي وجريمة واضحة، يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن العدو مستمر في جرائمه أمام مرأى من كل العالم ووراء تلك الجرأة يقف الإسهام الأمريكي في الجريمة وتورطه فيها.

وأشار إلى أن الأمريكي يقدم كافة أشكال الدعم للعدو لمواصلة جرائمه ويمنع الدول الأخرى من تقديم المساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني، كما سعى لحشد الدعم للعدو الصهيوني من دول أوروبية عديدة، وسعى أيضا للتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتصنيف قياداته المقاومة بالإرهابيين.

وأوضح أن: “كبريات الدول الأوروبية تقف إلى جانب الكيان وتدعمه رغم امتلاكه إمكانيات عسكرية واقتصادية كبيرة، وأميركا وبريطانيا ودول أوروبية تدعم الكيان في حربه التدميرية ضد الفلسطينيين وتسانده في عمليات قتله المفضوحة، وبريطانيا ذراع قديم للصهيونية”.