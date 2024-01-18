بري التقى قائد الجيش وعرض مع مدير جهاز المخابرات القبرصي وأبو فاعور للأوضاع العامة

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في عين التّينة، مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس (Tasos Tzionis) والوفد المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، وآخر التّطوّرات والمستجدّات الميدانيّة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان؛ إضافةً إلى العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وقبرص.
واستقبل أيضًا قائد الجيش العماد جوزف عون مع وفد من العائلة، شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش.
كما بحث برّي بالمستجدّات السّياسيّة وتطوّرات الأوضاع العامّة وشؤون تشريعيّة، خلال لقائه عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، الّذي غادر دون الإدلاء بتصريح.
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