بري التقى قائد الجيش وعرض مع مدير جهاز المخابرات القبرصي وأبو فاعور للأوضاع العامة

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في عين التّينة، مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات ال​قبرص​ي تاسوس تزيونيس (Tasos Tzionis) والوفد المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في ​لبنان​ والمنطقة، وآخر التّطوّرات والمستجدّات الميدانيّة على ضوء مواصلة ​إسرائيل​ لعدوانها على ​قطاع غزة​ ولبنان؛ إضافةً إلى العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وقبرص.

واستقبل أيضًا قائد الجيش العماد ​جوزف عون​ مع وفد من العائلة، شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش.

كما بحث برّي بالمستجدّات السّياسيّة وتطوّرات الأوضاع العامّة وشؤون تشريعيّة، خلال لقائه عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، الّذي غادر دون الإدلاء بتصريح.