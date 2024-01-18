ميناسيان وافرام الثاني عرضا شؤون كنيستيهما ووضع المسيحيين في الشرق الأوسط

زار بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك الكنيسة السّريانيّة الأرثوذكسيّة ​مار إغناطيوس افرام الثاني​، في المقرّ البطريركي في العطشانة، يرافقه النّائب البطريركي العام المونسينيور باتريك موراديان، المونسنيور ناريك نعمويان، الأب رافي اوهانيسيان، ومسؤول العلاقات العامّة في البطريركيّة شربل بسطوري.

خلال اللّقاء، تبادل ميناسيان وافرام الثّاني التّهاني بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة. كما تحدّثا عن الأوضاع الرّاهنة وبخاصّة وضع المسيحيّين في ​الشرق الأوسط​، وتأثير الأزمات على معيشتهم ووجودهم. وبحثا بشؤون تهمّ الكنيستين.

وفي نهاية اللّقاء، أهدى ميناسيان افرام الثّاني ميداليّة القدّيس نرسيس، عربون محبّة وتقدير.