"نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين: إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ على خصومها يعكس تنفيسًا عن الغضب وتحذيرًا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن دبلوماسيين، قولهم إنّ "قدرة إيران على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة فاجأت الكثير من المسؤولين".

ولفت الدبلوماسيون إلى أنّ "قدرات إيران الصاروخية تجبر الغرب على التفكير في طرق الدفاع والاستجابة"، معتبرين أنّ "إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ على خصومها يعكس تنفيسًا عن الغضب وتحذيرًا".