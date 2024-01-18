"نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين: إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ على خصومها يعكس تنفيسًا عن الغضب وتحذيرًا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن دبلوماسيين، قولهم إنّ "قدرة إيران على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة فاجأت الكثير من المسؤولين".
ولفت الدبلوماسيون إلى أنّ "قدرات إيران الصاروخية تجبر الغرب على التفكير في طرق الدفاع والاستجابة"، معتبرين أنّ "إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ على خصومها يعكس تنفيسًا عن الغضب وتحذيرًا".
وشدد الدبلوماسيون، بحسب الصحيفة، على أنّ "إطلاق إيران الصواريخ على خصومها يُعد أيضًا تسويقًا محتملًا لمنتجاتها العسكرية".
ويأتي ذلك بعد أن استهدفت إيران عبر صواريخ باليستية ومسيّرات أهدافًا في أربيل وإدلب السورية التي قطعت خلالها الصواريخ مسافة 1200 كلم وفق مصادر إيرانيّة، وأخيرًا استهداف جماعة "جيش العدل" في منطقة حدودية في باكستان.
وجاء ذلك بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا الطريق المؤدي إلى مرقد قائد قوة القدس السابق اللواء قاسم سليماني في حشود، في ذكرى اغتياله، حيث تسبب ذلك بمقتل أكثر من 100 شخص.
وتتزامن هذه الأحداث مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تحذيرات من دخول المنطقة في حالة حرب إقليمية، بينما أكّد وزير خارجية إيران أنّ الضربات في أربيل وباكستان لا علاقة لها بالحرب على غزة.
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