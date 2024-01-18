"كتائب القسام": فجّرنا منزلًا بقوة إسرائيلية من 30 جنديًا شرق خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح

ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا فجّرنا منزلًا تمّ تفخيخه مسبقًا، بعدد من العبوات النّاسفة بقوّة صهيونيّة راجلة مكوّنة من 30 جنديًّا، بعد استدراجهم للمنزل. وفور دخولهم إلى المكان، تمّ نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأفادت بـ"أنّنا استهدفنا دبّابتَين من نوع "ميركافا" وجرّافة عسكريّة من نوع "D9"، بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس".
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