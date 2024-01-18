انت الان تتابع خبر اجتماع بين العامري والمالكي والفياض في بغداد.. هذه مخرجاته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ورد لـ الخليج 365، أنه "في اجتماع تشاوري جمع نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف نبني في مكتب فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي".



وبحث الاجتماع، "مواضيع الاستقرار الأمني والسياسي، ودعم مسار العملية السياسية بما يخدم البلاد ومصالحها والجهود المؤدية إلى ذلك، وجرى التأكيد على دعم خطوات الحكومة في ملفات الإعمار والخدمات وتعزيز السيادة الوطنية".

