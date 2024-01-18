مركز الملك سلمان يسيّر الباخرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر البحري لإغاثة فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة اليوم الخميس الباخرة الإغاثية السعودية السادسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد ؛ تمهيدا لتوصيلها إلى قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الباخرة تحمل على متنها 682 طنا من المساعدات الإغاثية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية و2,000,000 عبوة ماء صالحة للشرب تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع..مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة للوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.