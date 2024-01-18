أهالي جبل محسن نظموا وقفة ومسيرة تضامنًا مع غزة

نظّم أهالي ​جبل محسن​، مسيرةً ووقفةً تضامنيّةً مع ​غزة​ عند نصب شهداء الجيش اللّبناني، حيّا خلالها جعفر مرعي باسم المشاركين "تضحيات رجال المقاومة في غزة و​الجنوب​ اللّبناني، حيث يسطّرون أروع الملاحم البطوليّة في وجه جيش العدو".

وأعرب المشاركون الّذين حملوا أعلام ​فلسطين​ و​اليمن​، عن استنكارهم "العدوان الأميركي على اليمن". وأكّد مسؤول حركة "حماس" في الشّمال ​أحمد الأسدي​، أنّ "محور المقاومة الممتدد من ​لبنان​ وفلسطين وصولًا حتّى اليمن، يكبّد العدو خسائر كبيرة، وأنّ العدو سينهزم وسيرضخ لشروط المقاومة، وعلى رأسها إطلاق الأسرى وتبيض السّجون".