أهالي جبل محسن نظموا وقفة ومسيرة تضامنًا مع غزة

نظّم أهالي جبل محسن، مسيرةً ووقفةً تضامنيّةً مع غزة عند نصب شهداء الجيش اللّبناني، حيّا خلالها جعفر مرعي باسم المشاركين "تضحيات رجال المقاومة في غزة والجنوب اللّبناني، حيث يسطّرون أروع الملاحم البطوليّة في وجه جيش العدو".
وأعرب المشاركون الّذين حملوا أعلام فلسطين واليمن، عن استنكارهم "العدوان الأميركي على اليمن". وأكّد مسؤول حركة "حماس" في الشّمال أحمد الأسدي، أنّ "محور المقاومة الممتدد من لبنان وفلسطين وصولًا حتّى اليمن، يكبّد العدو خسائر كبيرة، وأنّ العدو سينهزم وسيرضخ لشروط المقاومة، وعلى رأسها إطلاق الأسرى وتبيض السّجون".
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