السفير الصيني: حكومتنا وافقت على تقديم هبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمراكز "أوجيرو"

أشار سفير الصين في ​لبنان​ تشيان منجيان، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار ​نبيل الجسر​، إلى "أنّني أخبرت ميقاتي بأنّ ​الحكومة الصينية​ وافقت على تقديم هبة جديدة للبنان لتوليد ​الكهرباء​ ب​الطاقة الشمسية​ لمراكز "​أوجيرو​".

وأكّد "أنّتا نهتمّ ونعتزّ بعلاقتنا الثّنائيّة مع لبنان، وسندرس في المستقبل المزيد من المشاريع الّتي يمكن أن ننفّذها في لبنان"، موضحًا أنّ "قيمة هذه الهبة لا تزال قيد الدّرس".

من جهته، أعلن الجسر أنّ "هذا المشروع يؤمّن تغطية كامل الطاقة الشمسية لنحو 352 مركزًا لـ"أوجيرو"، وهي تقريبًا أكثر من نصف محطّات "أوجيرو" في لبنان. ونحن نتحاور مع الجانب الصّيني من أجل المراحل التّالية، لتكملة المشاريع مع الهيئة، والقيام بمشاريع جديدة مع ​الدولة اللبنانية​".