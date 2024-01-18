الراعي في إطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير" من بكركي: يوم وطني بامتياز ويوم فعل إيمان بلبنان

أطلقت طاولة حوار المجتمع المدني "CSID" تجمع دولة لبنان الكبير، في احتفال في الصرح البطريركي في بكركي، حضره البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وزيرا التربية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وأمين سلام، النائبان اللواء اشرف ريفي وأديب عبد المسيح، مصطفى هاني فحص، الدكتور انطوان مسرة وحياة ارسلان، وممثلون عن رؤساء الطوائف والأحزاب وفاعليات ديبلوماسية وسياسية واجتماعية ونقابية.

وأشار الراعي، الى أنه "يسرنا ان نستضيف هذه الطاولة الحوارية وان نعلن من هذا المكان تجمع دولة لبنان الكبير، اليوم هو يوم وطني بامتياز، يوم فعل إيمان بلبنان، سنسمع مضمون هذا الإيمان من خلال الشخصيات الذين سيتكلمون ، وانا ساكون مستمعا مثلكم لانني اود ان اتعلم من المتكلمين، اتعلم منهم نظرتهم ورايهم ومشاعرهم".

بدوره، لفت الجميل، الى أن "الراعي الذي لا يترك مناسبة وطنية الا وينمّيها، ولا يدع ظرفًا جامعًا إلا ويحتضنه، ولا يبخل على طاولة حوار من أجل لبنان إلا ويشملها برعايتِهِ. كيف لا والقصةُ تحاكي دولةَ لبنانَ الكبير الذي من هنا نشأ وعاشت حجارة هذا الصرح مساره والنضال له وإعلانه لحظة بلحظة".

وأردف "أُريدَ من لبنانَ الكبير وللبنانَ الكبير أن يعطي نموذجاً في التنوّع والتعددية البنّاءة، حتى أنه كان لفترة نموذجاً، فاستاءت دولُ المحيط القائمة على الأحادية والشمولية والتوتاليتارية واتفقت على تخريبِ هذا النموذج كلٌ على طريقتِهِ، من إسرائيل الى سوريا، ومن الناصريّة الى القذّافية، ومن العرفاتيّة الى الفارسيّة".

بدوره، رأى النئب أديب عبد المسيح، أن "لبنان الكبير بعد مئة عام أصبح الحقيقة، أصبح انتماءنا و هويتنا وحقيقتنا، أضف انه اليوم وسالتنا والحقيقة اكبر وأعمق وأهم من أطماع ال​سياسة​ والاستعمار وأخطاء التاريخ والجغرافيا".