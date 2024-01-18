المطران معوض: كهرباء زحلة نموذج ناجح للكهرباء ٢٤/٢٤ وندعم مشروع الطاقة الشمسية

نوه المطران جوزف معوض "بنجاح المهندس اسعد نكد وشركة كهرباء زحلة بتأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ منذ سنوات وانعكاسها الايجابي على الانارة العامة والامن والمياه ونوعية الحياة في زحلة والجوار".

واكد معوض خلال زيارته شركة كهرباء زحلة ولقائه مدير عام الشركة المهندس اسعد نكد، "وقوفه الى جانب الشركة في مشروع الطاقة الشمسية لما فيه خير المنطقة واهلها"، مثنياً على "مناقبية المهندس نكد وكفاءته"، داعياً ان "تكون تجربة كهرباء نموذجاً يعمم في كل مناطق لبنان لينعم اللبنانيون بالكهرباء ٢٤/٢٤ على غرار اهل زحلة و البقاع الاوسط".

بدوره، شرح نكد للمطران معوض الصعوبات القانونية من قصر المدة التي كان يمدد بها للشركة و التي حالت دون المباشرة بالانتاج على الطاقة الشمسية.

وكشف نكد على ان الشركة عازمة على البدء بمشروع الانتاج على الطاقة النظيفة"الشمسية" مهما كانت الظروف لتخفيف الكلفة ورهانه على الناس الذين كانو دائماً الى جانب كهرباء زحلة، ونوه نكد بالمطران معوض والدور الذي يقوم به اساقفة المدينة بالوقوف الى جانب الاهالي ومعالجة مشاكلهم من خلال الاجتماعات الدورية مع بعضهم البعض، وهذا لا نراه الا في زحلة.