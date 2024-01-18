افاد هيئة البث الاسرائيلية "بسقوط جريحين جراء إطلاق نار قرب المحطة المركزية في القدس، شاب 30 عاما في حالة خطيرة وآخر في حالة طفيفة، على خلفية إجرامية".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الاسرائيلية: جريحان جراء إطلاق نار قرب المحطة المركزية في القدس على خلفية إجرامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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