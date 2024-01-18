الحوثي: الحرب الأميركية البريطانية لن تغير شيئاً من مواقفنا ومستمرون فيما نفعله مساندة لغزة

أشار زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، ​عبد الملك الحوثي، الى أن "الأميركي سعى لحشد الدعم للعدو الصهيوني من دول أوروبية عديدة، وسعى للتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتصنيف قياداته المقاومة بالإرهابيين".

ولفت الحوثي، الى أن "كبريات الدول الأوروبية تقف إلى جانب الكيان وتدعمه رغم امتلاكه إمكانيات عسكرية واقتصادية كبيرة، وأميركا وبريطانيا ودول أوروبية تدعم الكيان في حربه التدميرية ضد الفلسطينيين وتسانده في عمليات قتله المفضوحة"، معتبراً أنه "ليس غريباً على الأميركيين والبريطانيين هذا الموقف فهم مرتبطون فكرياً بالصهيونية أو خاضعين لها".

وذكر أن "بايدن وبلينكن قدما إلى الكيان ومن هناك أكدا انتماءهما إلى الصهيونية وبالتالي تنفيذ التزاماتهما تجاهها، وفي نظر الأوروبيين والأميركيين ليس للشعب الفلسطيني الحق في مواجهة الظلم والدفاع عن نفسه وعن مقدساته"، مضيفاً "على مدى أكثر من مئة يوم يقف المجاهدون في غزة في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية".

وأردف "الأميركي يرى أنه بناء على التزامه الصهيوني فمن حقه أن يساند الإسرائيلي فيما يستكثر على الفلسطيني الدفاع عن حقه، وتحرك محور المقاومة من حزب الله في لبنان إلى المقاومة في العراق هو بناء لالتزاماتهم تجاه الفلسطينيين المظلومين".

وتابع "القادة الأميركيون بناء لاحترامهم لزعماء اللوبي الصهيوني يقفون مع الاحتلال فكيف لا نقف نحن مع الفلسطينيين، وكيف لا نساند الشعب الفلسطيني الموجود في الخندق الأول في الدفاع عن حقوقه وكيف لا نتصدى للظالم والطغاة، وكيف لا نتحرك بناء على مسؤوليتنا الإيمانية وجهادنا في سبيل الله يكون في وقوفنا مع الشعب الفلسطيني"، سائلاً "ضد من ستجاهد أمتنا اذا لم تقف الآن في مواجهة ذلك الطغيان الإسرائيلي والأميركي والبريطاني".

ورأى الحوثي، أنه "لو لم يتحرك الشعب اليمني لمساندة الشعب الفلسطيني لكان تنكر لانتمائه الإيماني، ومساندتنا كانت عبر الصواريخ البالستية ضد الكيان وفي البحر عبر منع السفن من الوصول إلى المرافئ الإسرائيلية"، مؤكداً أن "ما نفعله في البحر كان له أثر اقتصادي كبير جداً على الكيان".

وشدد على أن "العدوان الأميركي البريطاني ضد بلدنا يؤكد مدى فاعلية ما نفعله في البحر مساندة للفلسطينيين، والحرب الأميركية البريطانية لن تغير شيئاً من مواقفنا ومستمرون فيما نفعله مساندة لغزة"، معتبراً أن "الأميركي لم يأخذ الدروس والعبر من حرب علينا امتدت 9 سنوات".

وأضاف "نعمة كبيرة أننا أصبحنا في مواجهة مباشرة مع الأميركي البريطاني والصهويني لأنهم اعتادوا على استهدافنا عبر غيرهم".