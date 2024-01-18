البيت الابيض: نأمل في محادثات مثمرة حول برنامج إيران النووي بعد انتهاء أزمة الشرق الأوسط

اشار المدير في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براناي فادي الى إن "الولايات المتحدة تأمل في إمكانية إجراء مزيد من المحادثات المثمرة حول البرنامج النووي الإيراني عندما تنتهي أزمة الشرق الأوسط مع مرور الوقت".

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