محفوض: سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس

اشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة ⁧نعمة محفوض الى انه "دعا المجلس التنفيذي للنقابة الى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية، إما البدء بالاضراب اعتبارا من يوم غد واما ابتداءً من يوم الاثنين المقبل".

ولفت محفوض في حديث تلفزيوني، الى اننا "سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس".