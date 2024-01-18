اشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى انه "دعا المجلس التنفيذي للنقابة الى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية، إما البدء بالاضراب اعتبارا من يوم غد واما ابتداءً من يوم الاثنين المقبل".
ولفت محفوض في حديث تلفزيوني، الى اننا "سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس".
كانت هذه تفاصيل خبر محفوض: سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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