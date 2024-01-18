البيسري عرض مع مدير المخابرات الجنوب افريقية تداعيات الحرب في غزة وانعكاساتها على المنطقة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مدير المخابرات الخارجية الجنوب افريقية ونائب المدير العام لأمن الدولة Loyiso Mhlobo Thando Jafta وبحث معه "الأوضاع العامة وتداعيات الحرب في غزة وانعكاساتها على المنطقة، لا سيما لبنان، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين المديرية العامة للأمن العام وجهاز المخابرات الجنوب افريقي، بهدف ايجاد سُبل لوقف التصعيد وخفض التوتر الحاصل"، بحسب بيان لمكتب شؤون الاعلام في المديرية.

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