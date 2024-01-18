أشار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل ميناسيان، الى أن "الحوار اذا لم يكن بهدف المصالحة فهو حوار فارغ لا قيمة له، وأنا لا أخشى التعايش المسيحي الاسلامي في لبنان بل أشجعه وأشجّع الدستور القديم الذي شهد على التعايش والتناسق المجتمعي الحقيقي".
ولفت ميناسيان، الى أن "هناك تحضيرات لحوار بين رؤساء الاديان وقد زرنا بعضنا البعض ونحن في مرحلة التحضير لهذه القمة الروحية".
كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك ميناسيان: اذا الحوار لم يكن بهدف المصالحة فهو حوار فارغ لا قيمة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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