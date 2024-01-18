البطريرك ميناسيان: اذا الحوار لم يكن بهدف المصالحة فهو حوار فارغ لا قيمة له

أشار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل ميناسيان، الى أن "الحوار اذا لم يكن بهدف المصالحة فهو حوار فارغ لا قيمة له، وأنا لا أخشى التعايش المسيحي الاسلامي في لبنان بل أشجعه وأشجّع الدستور القديم الذي شهد على التعايش والتناسق المجتمعي الحقيقي".

ولفت ميناسيان، الى أن "هناك تحضيرات لحوار بين رؤساء الاديان وقد زرنا بعضنا البعض ونحن في مرحلة التحضير لهذه القمة الروحية".