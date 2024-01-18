كبير مفاوضي الموارد المائية الاثيوبية يقدم إحاطات للسفراء حول سد النهضة

ياسر رشاد - القاهرة - قدم السفير سيلشي بقلي، المفاوض الرئيسي لسد النهضة الإثيوبي، إحاطات لسفراء إثيوبيا حول جولات المفاوضات الثلاثية المتتالية بين دولة المنبع ودولتي المصب ومصر والسودان، علي غرار انسحاب أرض الكنانة من المفاوضات بشكل رسمي.

أعرب بقلي، خلال لقاءه مع سفراء إثيوبيا، أن أديس أبابا تؤمن بمبدأ استخدام مياه نهر النيل بطريقة عادلة ومعقولة والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في إعلان المبادئ.

انسحاب مصر من مفاوضات سد النهضة

كما أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن في الوقت الحالي لا عودة للمفاوضات حول سد النهضة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي قواعد للقانون الدولي.

وأضاف وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ”ON”، أن الأشقاء في السودان لهم أهداف من التفاوض مختلفة عن الأهداف المصرية ومع ذلك لم يتحقق منها الكثير وتم التراجع عن بعض الأمور.

وأشار وزير الري إلى أن مطالب السودان لم يتحقق منها الكثير والحد الأدنى للتصرف تم التراجع عنه في الصياغات، مؤكدًا أن ما يهم السودان هو التغيير اليومي لأن سدود السودان قريبة من السد الاثيوبي جغرافيا ويهمه كمية التتغير اليومي.

وتابع: "لا أعتقد الجانب السوداني راضي كما وصلنا له ولم يكن مرتاحًا وألقى باللوم على الجانب الإثيوبي باعتباره من يملك تقديم الحلول للطرفين وهذا حديثه في الختام حيث طالب السودان الجانب الإثيوبي بنتغيير مواقفه وأن يقدم حلول لأنه من يبني السد وليس دولتي المصب".

مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف

وتحدث وزير الري عن طلب التدخلات من أطراف أخرى قائلًا: "مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف واشنطن وأطراف أخرى والاتحاد الافريقي ووجود المراقبين المحايدين بيخلي الوضع أفضل كطرف رابع يرى بعينه ما يجري في الغرف المغلقة".

وأكد وزير الري والموارد المائية، أن الوضع مطئمن في السد العالي، مشيرًا إلى أن موسم الفيضان فوق المتوسط حتى الآن، وسوف يتم رصده في يوليو 2024.

وأردف: "نحاول أن نتعامل بقدر الإمكان مع الكميات التي تم خصمها في الملء الإثيوبي هذا العام والوضع مطمئن في السد العالي ومستمرين في المجهودات التي تبذلها.

الدولة كلها يقظة في مسألة سد النهضة

وتابع: "الدولة كلها يقظة في مسألة سد النهضة الدولة بكامل مؤسساتها على تواصل لحظي في هذا الملف وداخل وخارج الغرف مع كل مؤسسات الدولة ووزارة الري لا تتصرف منفردة والوفد التفاوضي به ممثلين مع كل المؤسسات وسوف نتعامل مع الوضع الحالي والمستقبل".

سفراء اثيوبيا

السفير سيلشي بقلي، المفاوض الرئيسي لسد النهضة الإثيوبي