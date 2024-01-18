المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة هيمو المحتلة بسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن قواتها استهدفت قاعدة هيمو المحتلة والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا.

وقالت في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر قاعدة هيمو المحتلة والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد.