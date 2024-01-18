ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم بلاده الثابت لأوكرانيا وتصميمه على الوقوف بجانب الشعب الأوكراني على المدى الطويل وعلى المستويين الثنائي والأوروبي، في مواجهة الحرب الروسية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقا لبيان للرئاسة الفرنسية نُشر اليوم، أدان ماكرون تكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية والقصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين، معربا مجددا عن اعتقاده بأن الوقت ليس في صالح روسيا.

وأكد ماكرون عزمه زيارة أوكرانيا في شهر فبراير المقبل، معربا عن رغبته في إبرام اتفاق أمني ثنائي، يأتي عقب الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مجموعة السبع في فيلنيوس في 12 يوليو الماضي، معربا عن أمله في أن تتيح هذه الزيارة تعزيز التعاون مع أوكرانيا في كافة المجالات.

كما شدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده ستواصل القيام بدورها ضمن جهود تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ومساعدتهم في الدفاع عن أراضيهم.

وفي هذا الصدد، أكد على تسليم دفعة جديدة من الأسلحة، مشددا على الأهمية التي يوليها لتطوير الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية مع أوكرانيا.