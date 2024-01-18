وزيرا خارجية العراق وتركيا يؤكدان ضرورة الحوار لحل المشاكل والتوترات بالمنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، الاعتداء الإيراني على أربيل، وأكدا على اللجوء إلى الحوار لحل المشاكل والتوترات بالمنطقة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان"، مبينة أن "حسين" أطْلَع نظيره التركي على تفاصيل الاعتداء الإيراني على مدينة أربيل.

وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بالتطورات في المنطقة وخاصةً الصراع المسلح بين باكستان وإيران.

وأطلع فيدان - بحسب البيان - حسين، على آخر المستجدات بشأن الاتصالات التي أجراها مع الجانبين الإيراني والباكستاني حول الأزمة الحالية بين الجانبين.

وأكد الوزيران خلال الاتصال، ضرورة اللجوء إلى الحوار والمفاوضات والمشاورات لحل المشاكل والتوترات في المنطقة بما يخدم الاستقرار ويساهم في استتباب الأمن فيها.

وأشار الوزيران إلى أهمية العلاقات بين العراق وتركيا وضرورة تعزيزها وتطويرها، وعبرا عن اعتزازهما بما تتسم به العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين من متانة وقوة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.