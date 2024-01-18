أمريكا منبع الإجرام .. أبرز تصريحات قائد الحوثيين بعد تصنيف الحركة كإرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا قائد حركة أنصار الله "الحوثيين" عبدالملك الحوثي، الشعوب العربية، للمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، لنصرة الفلسطنيين الذين يعانوا من تحت مجازر الاحتلال الإسرائيلي .

وفي السطور التالية أبرز تصريحات قائد الحوثيين :