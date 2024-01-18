أمريكا منبع الإجرام .. أبرز تصريحات قائد الحوثيين بعد تصنيف الحركة كإرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا قائد حركة أنصار الله "الحوثيين" عبدالملك الحوثي، الشعوب العربية، للمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، لنصرة الفلسطنيين الذين يعانوا من تحت مجازر الاحتلال الإسرائيلي .
وفي السطور التالية أبرز تصريحات قائد الحوثيين :
- التصنيف الأمريكي الأخير مضحك
- الأمريكي الذي يرعى الإجرام الصهيوني والمفلس أخلاقيا والمتبني لفاحشة الشذوذ يصنف الآخرين!!
- الأمريكي الذي ابتدأنا بالعدوان وأشرف عليه لتسع سنوات ثم باشر الاعتداء على البحرية يأتي ليصنف المعتدى عليهم بالإرهاب
- الأمريكي هو منبع الإجرام والإرهاب والطغيان، وهو من لا يمتلك الآلية لأن يصنف الآخرين
- التصنيف الأمريكي خطوة تأتي في سياق حماية الإجرام الصهيوني فقط
- اعتداءات الأمريكي وتصنيفاته ليس لها أي أهمية
- سنواصل دعمنا كشعب يمني ومساندتنا ومناصرتنا للشعب الفلسطيني والضغط بكل الوسائل
- سنستمر في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والقصف إلى فلسطين المحتلة حتى ينتهي العدوان والحصار على غزة
- من حق أهالي غزة أن ينتهي الحصار عليهم وتتدفق المواد الغذائية والطبية
- من حق أهالي غزة أن يكون لهم ممر مائي إلى غزة لوصول ما يحتاجونه عبر البحر
- الأمريكي يريد أن تكون البحار آمنة لوصول ما يقدمه من مساندة وإمكانات للعدو الإسرائيلي ويجوع فيه الشعب الفلسطيني
- حق الشعب الفلسطيني أن يكون لديه ممر مائي إضافة إلى المنفذ المصري
- سنتصدى للعدوان الأمريكي البريطاني الداعم لإسرائيل والساعي لاستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
- بلدنا سيصنف الأمريكي والبريطاني في قائمة الدول الحامية والراعية والداعمة للإرهاب الصهيوني
- نجدد الدعوة لكل الدول في الحذر من التورط مع أمريكا وبريطانيا في العدوان على بلدنا والشعب الفلسطيني
- أمريكا تسعى لجر بقية الدول إلى المشاركة والإسهام المباشر في العدوان على الشعب الفلسطيني
- الأمريكي ورط ألمانيا لتدخل في مواقف خطيرة عليها من خلال إسهامها المباشر بقذائف الدبابات وأشكال أخرى من الدعم للإجرام الصهيوني
- نشيد بكل المواقف الإيجابية تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني
- نؤكد على ضرورة المواصلة النشطة للتحرك في مساندة الشعب الفلسطيني
- حذرنا من الملل تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، وكلما استمر الحصار والتجويع تضاعف المسؤولية على أمتنا
- بوسع كثير من البلدان مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ولها تأثير مباشر
- المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية هي مواقف عملية وفاعلة
- ينبغي أن نتحرك نحن كشعوب بكل ما نستطيع فهناك بلدان يمكن تفعيل سلاح المقاطعة فيها بشكل أكبر
- بقية البلدان يمكنها المشاركة في سلاح المقاطعة وفي المناصرة الإعلامية
- إذا كان الآخرون تحركوا بدافع التزاماتهم الصهيونية فكيف لا يتحرك أبناء هذه الأمة بطاقاتهم وقدراتهم
- المظاهرات والمسيرات في مختلف البلدان ومنها في البلدان الغربية في أوروبا وفي أمريكا يجب أن تستمر
- بوسع الجاليات العربية والإسلامية أن تقود من بقي لديهم شيء من الإنسانية في مظاهرات ضاغطة مناصرة للشعب الفلسطيني
- أتوجه إلى الجاليات اليمنية سواء في أمريكا أو في أوروبا لأن تتحرك بشكل فاعل
- أنا أؤمل في تحرك الجاليات اليمنية في الخارج بقدر ما تحرك شعبنا العزيز في الوطن تحركا مميزا
- أتوجه لشعبنا العزيز ليخرج يوم الغد إن شاء الله في ميدان السبعين بصنعاء عصرا وفي بقية المحافظات بحسب الترتيبات المعتمدة
- الخروج المليوني الحاشد هو جزء من موقفنا اليوم وموقفنا هو جهاد في سبيل الله
- ليكن الخروج يوم الغد من أجل الله في إطار الالتزامات الإيمانية ابتغاء لمرضاة الله، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم
- لنخرج يوم الغد خروجا مشرفا كبيرا ولنحذر من الملل
- الخروج إلى ساحات المظاهرات شيء بسيط في مقابل التزاماتنا الإيمانية التي تصل إلى درجة أن نضحي بأنفسنا
- أملي فيكم كبير بما تمتلكونه من إيمان وقيم وأخلاق ورجولة للخروج المشرف ولتشييع شهداء العدوان الأمريكي البريطاني