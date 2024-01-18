وزير الخارجية الروسي: موسكو ترفع شراكتها مع دول إفريقيا لمستوى استراتيجي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ترفع شراكتها مع العديد من الدول الإفريقية إلى مستوى استراتيجي حقيقي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي المخصص لاستعراض إنجازات السياسة الخارجية الرئيسية لموسكو في مجال السياسة الخارجية: "إننا ننقل شراكتنا مع الدول الإفريقية إلى مستوى استراتيجي حقيقي"، مضيفا "أنه تم تأكيد ذلك في القمة الروسية- الإفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في يوليو الماضي" وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن المؤتمر البرلماني الدولي (روسيا- أمريكا اللاتينية) الذي عُقد الخريف الماضي كان علامة هامة في تطور علاقات روسيا مع المنطقة،موضحا أن كلا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية تعد مراكز ناشئة ومستقلة في عالم متعدد الأقطاب.