لانا باستاسيتش تنهي عقدها مع دار نشر ألماني بسبب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الكاتبة البوسنية اليهودية لانا باستاسيتش، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 ، إنهاء عقدها مع دار نشر ألماني بسبب موقفه تجاه الهجمات الإسرائيلية على غزة .

وفي منشور على إنستغرام،، كتبت باستاسيتش أن دار النشر "S. Fischer" التزم الصمت إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وأنها أنهت عقدها احتجاجا على ذلك.

وأضافت "بالنظر إلى الوضع السياسي العالمي الذي نعيشه اليوم، فإنني اعتبر أنه من الواجب الأخلاقي والمعنوي إنهاء عقدي مع "S. Fischer".

وذكرت الكاتبة أن ناشرها الألماني صمت تجاه حرب الإسرائيلية على غزة و"الرقابة المنهجية" في البلاد.

يشار إلى أن دار النشر أدلى ببيان حول الهجمات الإسرائيلية على غزة دون ردود فعل على إسرائيل بل على العكس ألقى اللوم على الفلسطينيين.

المصدر : وكالات