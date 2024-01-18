البيت الأبيض يعلق على انتقال إسرائيل لمرحلة جديدة من حربها على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إعلان إسرائيل لمرحلة عمليات "أقل كثافة" في شمال قطاع غزة بـ"الخطوة الإيجابية".

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذه خطوة إيجابية نحو عمليات أقل كثافة. ونأمل أن يسمح ذلك للسكان بالعودة إلى شمال غزة لأن معظم العمليات تجري حاليًا في الجنوب".

وذكر كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت حزمة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة، مضيفا: "نأمل أن تساعد حزمة المساعدات هذه في تهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان إلى شمال غزة".

والاثنين، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحفي، في إشارة إلى الحرب البرية: "في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ستنتهي هذه المرحلة. وفي جنوب غزة سنصل إلى هذا الإنجاز وسينتهي قريبا".

وتطرق كيربي إلى تطورات الأحداث في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين ضد السفن قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى الحرب".

وأضاف: "ما زال أمام الحوثيين فرصة لانتقاء الخيار الصحيح وهو وقف الهجمات في البحر الأحمر".

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

المصدر : وكالات