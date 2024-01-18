380 مليار جنيه حصيلة الشهادة مرتفعة الفائدة ببنكي الأهلي ومصر في أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

جذبت الشهادة أجل سنة ذات سعر فائدة مرتفع يصل إلى 27% مدخرات بنحو 380 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من طرحها في بنكي الأهلي ومصر.

كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان- ذراعا البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية- أعلنا طرح شهادة أجل سنة بسعري فائدة 23.5% سنويا يصرف العائد شهريا و27% يصرف نهاية أجلها بداية من يوم الجمعة قبل الماضي تزامنا مع استحقاق نظيرتها ذات الفائدة 22.5% و25%.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن جذب الشهادة الجديدة أجل سنة مرتفعة العائد حصيلة بنحو 245 مليار جنيه في أول 14 يوما من طرحها.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك جمع نحو 135 مليار جنيه في الشهادة مرتفعة العائد خلال أول أسبوعين من طرحها.

ويتيح البنكان إصدار الشهادة الجديدة من أول ألف جنيه ومضاعفاته ويتم بيعها في الفروع والقنوات الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي) للعملاء المصريين والأجانب.

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