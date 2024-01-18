وزير النقل: الرئيس وجه بالحصول على ترخيص سياحة اليخوت خلال 30 دقيقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2014 بخطة مبنية على احتياجاتها، حيث إن مصر دولة بها 105 ملايين مواطن يريدون الحصول على كل الخدمات وفرص العمل.

وأشار وزير النقل والمواصلات، في لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "من العاصمة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنهم يعملون على تنفيذ خطة الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية، لافتا إلى أنهم يقومون بعمل ممر لوجستي بين العريش وطابا، وسيتكلف خط الربط بين منطقة بئر العبد إلى العريش وطابا على الخليج العقبة 28 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل والمواصلات: "كان لدينا ميناء في نويبع، ونقوم بعمل ميناء جديد، لم نبدأ ولكن خططنا وسنبدأ قريبا جدا في منطقة طابا، وهذا الميناء الذي سيتواجد في طابا سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات وبضائع ثم ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت".

ولفت وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي وجه بالحصول على ترخيص خلال 30 دقيقة فيما يتعلق بسياحة اليخوت، مضيفا: "ويمكن لليخت الدخول في أي جزيرة في البحر الأحمر أو منطقة خليج العقبة وخليج السويس بالإضافة إلى ممارسة الغطس والعوم ومختلف الأنشطة، ويتم دفع الرسوم في مكان واحد ويتم الحصول على التصديق من مكان واحد أيضا".