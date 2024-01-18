رئيس البرلمان الأيرلندي: مهتمون بما تفعله جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس البرلمان الأيرلندي جيري بوتيمر، اليوم الخميس، إن بلاده تشعر برعب شديد من الوضع الحالي في قطاع غزة.

وأوضح بوتيمر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر بطريقة فردية في متابعته للوضع في غزة ولا يستمع لما يقوله العالم.

وأكد رئيس البرلمان الأيرلندي أن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية ساهم في حالة استياء خلال الأعوام الماضية، كاشفا عن اهتمام بلاده الكبير بما تفعله جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنها تعمل في إطار الاتحاد الأوروبي.

وحثّ بوتيمر الشركاء الأوروبيين على الضغط على إسرائيل لوضع السلاح جانبا.