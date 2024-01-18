نتانياهو: أبلغت الولايات المتحدة أنني أعارض قيام دولة فلسطينية في أي سيناريو بعد الحرب

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أننا "سوف نقضي على شر حماس وجنودنا قتلوا عشرات المخربين في خان يونس بقطاع غزة خلال الساعات الماضية"، لافتاً الى أننا "مررنا ميزانية ضخمة لتحقيق أهداف الحرب والنصر سوف يستغرق أشهرا".

وأكد نتانياهو، أن "إسرائيل تحت قيادتي لن تتنازل عن تحقيق نصر مؤزر على حماس ولا يمكن التشكيك في ذلك، ونحن سوف نواصل القتال بكل قوة حتى تحقيق أهدافنا من خلال العمل العسكري"، مشدداً على أن "وقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا سوف يضر بإسرائيل لأجيال قادمة".

ورأى أن "الانتصار الحاسم في الحرب يعني عودة المحتجزين والقضاء على حماس، ووقف الحرب قبل تحقيق الأهداف يعد بمثابة رسالة ضعف أمام أعدائنا".

وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، كشف نتناياهو أنه "أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض قيام دولة فلسطينية في أي سيناريو بعد الحرب".