افاد مصادر "رويترز" بإسقاط طائرة مسيرة مسلحة بالقرب من قاعدة أميركية بشمال العراق، كما تحدثت عن سماع دوي انفجار بالقرب من قاعدة أميركية بشمال العراق.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رويترز: إسقاط طائرة مسيرة مسلحة بالقرب من قاعدة أميركية بشمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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