اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن إن الاشتباكات بين إيران وباكستان هذا الأسبوع تظهر أن طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة.
وذكر بايدن "كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة ونعمل الآن (لتحديد) مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك".
واشار بايدن الى أن ضرباتنا ضد الحوثيين قد لا توقفهم لكننا مستمرون في تنفيذها.
وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران اليوم الخميس، وذلك في ضربة انتقامية بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: الهجمات المتبادلة بين إيران وباكستان تظهر أن طهران لا تحظى بقبول في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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