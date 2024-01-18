حرفوش طالب البرلمان البريطاني بالضغط على إسرائيل: الأراضي اللبنانية هي ملك الشعب اللبناني حصراً

حلّ رئيس منظمة التنوع والحوار الأوروبية عمر حرفوش ضيفاً في البرلمان البريطاني في إطار زيارته للندن، ملبياً دعوة النائبة البريطانية نيكولا ريتشاردز.

وتحدث حرفوش عن "مشروعه وأعماله ورؤيته للبنان ومشروعه بناء جمهورية لبنان الثالثة، وتطرق إلى الملف الأهم وهو الحرب بين حزب الله وإسرائيل واحتمال توسع المعارك إلى كل لبنان".

ولفت الى أن "الحكومة الإسرائيلية تتحضر للهجوم على لبنان بعد انتهاء حرب غزة بهدف القضاء على حزب الله، وأن الحكومة الإسرائيلية هددت بضرب مدينة بيروت، الأمر الذي أرفضه على اعتبار أن بيروت مدينة جميع اللبنانيين".

وأشار إلى أن "اعضاءاً في الحكومة الإسرائيلية ومحللين وصحفيين اسرائيليين يزعمون أن الأراضي اللبنانية هي ملك إسرائيل ويطالبون باستردادها"، معتبراً أن "هذا الأمر خطير ومرفوض، ومن المستحيل أن يصبح الشعب اللبناني كما الفلسطيني من دون وطن وأرض".

وطالب الحكومة والبرلمان البريطاني بـ"الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن هذه الادعاءات الكاذبة لأن الأراضي اللبنانية هي ملك الشعب اللبناني حصراً".