جميل السيد: انتهت المسرحية القضائية في ملف الرشاوى في وزارة التربية بناء لضغوط سياسية ولقاء كفالة مالية

اشار النائب جميل السيد في تصريح له تحت عنوان "قضاء ولصوص"، الى ان "المسرحية القضائية في ملف الرشاوى في وزارة التربية انتهت بين قاضي التحقيق والمدعي العام المالي والهيئة الاتهامية بإطلاق سراح المسؤولة عن ادارة معادلات الشهادات بناء لضغوط سياسية ولقاء كفالة مالية ب ١٠٠٠ دولار".

واردف السيد "أصلاً، لم يكن هنالك من داعٍ لكل هذه الضجة والمسرحية حول ملف المتورطين بتزوير الشهادات الجامعية، سواء كانت الجريمة ثابتة او غير ثابتة على الموقوفين، ذلك انّ كل مجرم في لبنان بريء طالما أن هذا القضاء نفسه وأجهزته الامنية تواطأوا علناً مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشركائه ولم يوقفوا اياً منهم في جريمة العصر التي ارتكبوها في نهب ٧٢ مليار دولار من اموال اللبنانيين في المصارف".

واستطرد "أصلاً انت أيها القضاء، بأيّ وقاحة تعتقل صغار اللصوص بينما تتغاضى عن كبار اللصوص وتحميهم؟".