"حزب الله": ندعو المؤسسات الحقوقية والاعلامية الى إدانة الإجرام الصهيوني المتواصل ضد الصحفيين

أعرب "حزب الله"، عن إدانته "لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مدير فضائية القدس اليوم الصحفي الشهيد وائل فنونة في اعتداء على مدينة غزة، ويتقدم من أسرته الكريمة وجميع الزملاء الاعلاميين الفلسطينيين بأحر التعازي والتبريكات".
ولفت الحزب، الى أن "استمرار العدو في ملاحقة الإعلاميين وتدمير مقراتهم وقتله للمئات منهم يؤكد الدور الهام والأساسي الذي يقوم به الإعلاميون في كشف الجرائم الوحشية المهولة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
ودعا "المؤسسات الحقوقية والانسانية والاعلامية كافة الى ادانة الاجرام الصهيوني المتواصل ضد الصحافيين والمؤسسات الاعلامية، وطالب باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لإدانة العدو أمام المحاكم الدولية المختصة ومنعه من مواصلة جرائمه ضد الاعلاميين".
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