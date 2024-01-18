مصدر مسؤول يكشف حقيقة إطلاق طائرة بدون طيار من سيناء تجاه إيلات

الشارقة - اميمة ياسر - نفى مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية"، إطلاق طائرة بدون طيار من سيناء باتجاه إيلات.

أكثر من 100 يوم على الحرب في غزة ولا صوت يعلو فوق صوت السلاح. أكثر من 3 أشهر من المعارك ولا يظهر في الأفق خط للنهاية ولا تبدو هناك أي مؤشرات على أوقات مستقطعة لالتقاط الأنفاس.

100 يوم تبحث فيها إسرائيل الرد على هجوم السابع من أكتوبر وتسعى لتحقيق أهدافها بالقضاء على حماس وتأمين محيطها واستعادة المحتجزين في القطاع، ولكن أي من تلك الأهداف لم يتحقق بعد.

حرب هي الأطول والأكثر دموية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 1948، أحدثت في غزة دمارا غير مسبوق، وأزمة إنسانية كارثية، وخلفت نحو 24 ألف قتيل، ومليون و900 ألف نازح، وأشعلت نار التصعيد في الشرق الأوسط.