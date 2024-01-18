حزب الله يستهدف موقع الراهب الإسرائيلي.. ووزير دفاع الاحتلال: مستعدون لتدهور الوضع الأمنى على الحدود الشمالية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع الراهب الإسرائيلى وتحقيق إصابات مباشرة ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الاسرائيلى يؤاف جالانت علينا الاستعداد لتدهور الوضع الامنى على الحدود الشمالية وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان إلى ديارهم، متابعا دمرنا الأطر التنظيمية للفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

واضاف: الفصائل الفلسطينية باتت أكثر ضعفا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور فى غزة.