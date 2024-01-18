غالانت يجري تقييما للوضع: يجب أن نكون مستعدّين لتدهور الوضع الأمنيّ ​​في الشمال مع حزب الله

اشار وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت خلال تقييم للوضع في شماليّ البلاد، إن بلاده يجب أن تكون مستعدّة "لتدهور الوضع الأمني ​​في الشمال"؛ وذلك في ظلّ تواصُل التصعيد التدريجيّ على الحدود مع حزب الله.

ووفق بيان صدر عن مكتبه فقد أجرى غالانت اليوم، "تقييما للأوضاع المدنية، والذي ركّز على جاهزية الجبهة الشمالية، لاحتمال توسيع الحملة العسكرية، وعلى سير عملية إعادة السكان إلى منازلهم".

وشدّد غالانت على "أهمية الاستعداد في منطقة الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا، لاحتمال تدهور الوضع الأمني ​​تجاه حزب الله إلى حملة واسعة النطاق"، مشيرا إلى "سبُل الحفاظ على سير الاقتصاد، حتى في حالة التصعيد".

وأكد غالانت أن "إسرائيل تفضّل التوصُّل إلى تسوية سياسية، تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، بعد تغيُّر الوضع الأمني ​​على الحدود، لكنها في الوقت نفسه، تعزِّز الاستعداد العملياتيّ لعودتهم من خلال توسيع الحملة العسكرية".

وشارك في تقييم الوضع مسؤولون أبرزهم؛ المدير العام لوزارة الأمن، إيال زمير، ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، وقائد الجبهة الداخلية رافي ميلو، ورئيس قسم التخطيط، إيال هرئيل.

وقال غالانت: "نحن نفهم فعليا أنه بعد انتهاء مرحلة شمال قطاع غزة، كما سيتمّ استكمال مراحل أخرى مستقبلا في أماكن أخرى أيضا؛ تم تفكيك الأطُر التنظيمية الرئيسية لحماس".

وذكر أن "حماس كانت تخطّط لإطلاق مئات الصواريخ يوميّا على جميع المناطق في البلاد، وهي الآن قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ إلى موقع معين". وأضاف: "أنا لا أقلل من هذا، فهو أمر مهم للغاية، وسوف نضرب (حماس ومواقع إطلاق النار) بالغارات الجوية، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت".

وعَدَّ أن "حماس أصبحت أضعف، وليس لديها إمدادات، وليس لديها قوى بشريّة إضافية، وليس لديها القدرة التنظيمية على البدء في تحرّكات، وليس لديها القدرة على التحكّم حقًا في ما يحدث".

وقال غالانت: "ركزنا حديثنا اليوم على سيناريو نصل فيه إلى حرب في الشمال، ونحن ملتزمون بوضع نتمكن فيه من إعادة سكاننا بأمان".

وذكر غالانت أنه "إذا لم يحدث هذا السيناريو، ولم نتمكن من إعادتهم بالطرق الدبلوماسية التوافقية، فسوف نصل إلى وضع نحتاج فيه إلى تهيئة الظروف الأمنية التي تسمح بعودتهم"، مضيفا: "لا أريد أن أتحدث عن المواعيد النهائية، ولا أريد أن أتحدث عن الأساليب، ولكن ذلك سيحدث".