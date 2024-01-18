البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً للمرة الاولى يدعو فيه إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة

دعا البرلمان الأوروبي، للمرة الأولى، إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتمت الموافقة على القرار، وهو رمزي بحت ولا يحمل أي وزن قانوني، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 131 صوتاً وامتناع 72 عضواً عن التصويت، في الجلسة العامة في ستراسبورغ الخميس، بعد التوصل إلى تسوية لاسترضاء المشرعين من يمين الوسط.

ويمثل طلب وقف إطلاق النار تحولاً كبيراً في الموقف السابق للبرلمان، الذي تم الاتفاق عليه في تشرين الأول، والذي دعا إلى "هدنة" إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة. وتم التصويت على القرار بأغلبية 500 صوت مقابل 21 صوتاً وامتناع 24 عن التصويت.

وتأتي هذه الدعوة الملحّة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى منذ السابع من تشرين الأول إلى 24458 فلسطيناً، وأكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.