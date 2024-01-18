المرتضى عرض مع قائمقام زغرتا التحضيرات لاقامة فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في بيت الفن طرابلس - الميناء، قائمقام زغرتا السيدة ايمان الرافعي بحضور مستشاره روني الفا ومسؤول الشؤون الثقافية في بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش والشاعر جرمانوس جرمانوس، وجرى التداول في التحضيرات الجارية لإقامة فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024، خاصة انها حاليا القائم بالاعمال في بلديتي المينا والقلمون حاليا وتواكب الترتيبات استعدادا لهذا الحدث الثقافي المرتقب في مدينة الفيحاء.

وكانت مناسبة شدد خلالها المرتضى على "اهمية هذا الحدث الذي سيعبر عن الوجه الحقيقي لمدينة طرابلس لجهة القيم الانسانية والاجتماعية والاخلاقية والعيش المشترك" حيث اعربت الرافعي عن "وضع كل الامكانات المتوفرة بتصرف الوزير المرتضى لتحقيق الهدف المرجو الا وهو ابراز جمالية مدينة طرابلس بموروثها وثقافتها وتميزها بانفتاحها على الاخر وبروحية العيش المشترك".