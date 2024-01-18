الجديد: بري أبلغ السفير القطري الاسبوع الماضي أنه يشجع الحراك الرئاسي القطري كما نقل للسفير الفرنسي دعم الخماسية

افادت مصادر عين التينة لـ "الجديد" بان رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ السفير القطري الاسبوع الماضي أنه يشجع الحراك الرئاسي القطري كما نقل للسفير الفرنسي دعم الخماسية، وجلسة مجلس النواب لمناقشة واقرار الموازنة ستُحدد يومي الاربعاء والخميس ويمكن أن يُحدد لاحقا جلسة ما بعد ظهر الجمعة إذا اقتضى الأمر مزيدا من الوقت للإنتهاء منها".

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