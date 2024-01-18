موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي بجامعة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلنت جامعة الأقصر، اليوم الخميس، 27 يناير الجاري موعدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر بمجلس إدارة التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقًا)، بحضور الدكتور وليد محمد عبدالله مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الكليتين، والاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024؛ والذي سينطلق في مطلع شهر مارس المقبل.

وقال الدكتور وليد محمد عبد الله، مدير التعليم المدمُج بجامعة الأقصر، إن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة - بنظام التعلم المُدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال _ بنظام التعلم المُدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة المنيا - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بنظام التعلم المدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا).