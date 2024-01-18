زيادة الوعي عند الرجال بشأن البروستاتا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت الملكة البريطانية كاميلا إن الملك تشارلز الثالث "بخير" و"يتطلع إلى العودة إلى العمل" بينما ينتظر العلاج من تضخم البروستاتا.

وأعلن قصر باكنغهام أمس الأربعاء، أن الملك سيتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج الأسبوع المقبل.

ومن غير المعروف بالضبط ما هو الإجراء الذي يتطلبه الملك، البالغ من العمر 75 عامًا، لكن القصر قال إنه سيحتاج إلى "فترة قصيرة من النقاهة".

وكانت الملكة كاميلا تزور معرض أبردين للفنون في اسكوتلندا، وسألها عميد الجامعة عن الملك. فأجابت: "إنه بخير، شكرًا جزيلاً لك. وهو يتطلع إلى العودة إلى العمل".

ويتواجد الملك تشارلز حاليا في منزله الخاص في بيركهول في مقاطعة أبردينشاير، بينما يستعد للإجراء التصحيحي.

وعي وصراحة

وقالت تقارير إن استعداد الملك للإعلان عن تضخم البروستاتا الحميد الذي يعاني منه يُظهر أيضًا درجة أكبر من الصراحة.

ولكن يبدو أيضًا أن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في رفع مستوى الوعي العام حول مشاكل البروستاتا وإزالة أي تردد في الحديث عنها وتشجيع المزيد من الرجال على إجراء فحوصاتهم الخاصة.

وشهدت صفحة موقع الهيئة الوطنية للخدمات الصحية NHS الخاصة بتضخم البروستاتا أكثر من 11 مرة من الزيارات يوم الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء.

ويعاني واحد من كل ثلاثة رجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من أعراض تضخم البروستاتا، بما في ذلك الحاجة إلى زيارة المرحاض بشكل متكرر.

أميرة ويلز

يأتي ذلك بينما زار أمير ويلز الأمير وليام، زوجته كيت في المستشفى أثناء تعافيها من جراحة في البطن. وشوهد ويليام وهو يغادر مستشفى لندن كلينيك الخاصة في حوالي الساعة 12.35 ظهرًا يوم الخميس.

وتم إدخال الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا، يوم الثلاثاء لإجراء العملية الناجحة المخطط لها، ولكن من المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا قبل أن تعود إلى منزلها في أديلايد كوتيدج في وندسور.

ورفض قصر كينسينغتون في لندن تأكيد سبب علاج كيت، لكنه قال إن الحالة ليست سرطانية.

