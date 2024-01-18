الناتو يجري أكبر مناورات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود بمشاركة 90 ألف عسكري.

وقال الحلف إن التديبات ستجرى تحت اسم Steadfast Defender، أو المدافع الصامد، وستستمر لمدة بضعة أشهر.

ويعد هذا التدريب الأكبر من نوعه الذي يجريه الحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين إن "المدافع الصامد" سيستمر حتى أواخر شهر أيار (مايو) المقبل، ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة إضافة إلى السويد، والدولة المرشحة لعضوية الحلف.

ويقوم سيناريو تدريبات "المدافع الصامد" على صد هجوم على أراضي الحلفاء، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي.

وكان الناتو قد نظم أكبر تدريبات في فترة ما بعد الحرب الباردة في 2018، وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.