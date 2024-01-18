المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين في غارات نسبت للأردن في جنوب سوريا

قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلتان وأربع نساء اليوم في غارات جوية يُرجح أنها أردنية في محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت طائرات أردنية مرات عدّة غارات داخل الأراضي السورية، إجمالا بالقرب من الحدود الأردنية، وتستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مرارا عزمها التصدي لها والتعاون مع دمشق لمواجهتها.

وأفاد المرصد السوري "شنّ الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء".

وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن "مقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلتان وأربع سيدات"، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة لوجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتين.

بدورها، أفادت شبكة "سويداء 24" عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في عرمان جراء ضربات جوية "يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني".

واستهدفت الغارات "الأحياء السكنية" في بلدتي عرمان ومستودعا في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.